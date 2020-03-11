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سيارات

بسبب كورونا .. تأجيل إطلاق كاديلاك Lyriq الكهربائية الجديدة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

بعد انتشار فيروس كورونا مؤخرا حول العالم بشكل كبير قامت العديد من الشركات والمصانع العالمية بتأجيل مشاريعها الخاصة ومن بينها شركات السيارات التى قامت العديد منها بتأجيل إصدار النسخ الجديدة لها ، مثل شركة كاديلاك والتى كانت تعمل منذ مدة على تطوير أول سياراتها الكهربائية لها وهي كروس أوفر Lyriq، ولكن للأسف لن نراها قريبًا بسبب هذا الفيروس .

أكدت كاديلاك تأجيل خططها نظرًا للوضع الراهن في العالم بسبب فيروس كورونا، ولم تكشف كاديلاك عن الموعد الجديد للكشف عن Lyriq ولكنها أكدت أن سلامة الحضور والصحفيين أهم من أي شيء آخر، وكان من المقرر الكشف عنها في 2 أبريل المقبل .

لم يتم كشف الكثير عن Lyriq حيث تخفيها كاديلاك بشكل جيد، ولكن الخبراء أكدوا أنها ستكون كروس أوفر متوسطة أو صغيرة الحجم مع شاشة بمقاس 34 انش و جنوط بمقاس 23 انش وشبيهة جدًا بالسيارة الاختبارية التي كشفت عنها مؤخرًا.

الجدير بالذكر أن إلغاء كاديلاك للكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة يأتي بعد أن ألغت شيفروليه كذلك تجارب قيادة تريل بليزر 2021 الرسمية للصحفيين في ولاية أريزونا الأمريكية لنفس السبب .

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