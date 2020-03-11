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سيارات

مغني أمريكي شهير يجري تعديلاً لـ لامبورجيني أفينتادور SV .. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:17 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

يعشق العديد من الأشخاص حول العالم تعديل السيارات ولا يقتصر هذا المجال عن أى حد، فهناك من يقوم بالتعديل من أجل البيع والآخرين من أجل الهواية واقتناء قطعة نادرة ، ويقوم البعض من المشاهير حول العالم بإجراء تعديلات خاصة لسياراتهم حتى تكون مميزة.

ومن بين هؤلاء المشاهير المغني الأمريكي كريس براون الذي اشتهر بتعديل السيارات بطريقة غريبة، وآخر المنضمين إلى قائمة سيارته المعدلة هي لامبورجيني أفنتادور  SV.

بالرغم من أن أفينتادور SV هي أحد أجمل السيارات من المصنع ولا تحتاج إلى أي تعديلات، إلّا أنها تظهر هنا بتعديلات كثيرة وغريبة في آن واحد ، فبعد أن تم تركيب هيكل عريض لها من شركة Liberty Walk اليابانية، لم يقف كريس براون هنا فقام بطلاء السيارة باللون الأزرق التركواز والبنفسجي ولمسات من الأسود بينهما.

وتظهر الجنوط الخلفية باللون الأزرق التركواز بينما تظهر الجنوط الأمامية باللون البنفسجي في تناسق مع الطلاء الخارجي. من الخلف يظهر الجناح الكبير جدًا والذي يستبدل الجناح الأصلي المميز للسيارة.

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