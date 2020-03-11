الوزراء: 80% نسبة الإنجاز في المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية.. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء حريص على عقد اجتماع كل اسبوع بمناسبة اقترابنا من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة في النصف الثاني من 2020.





وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج المواجهة المذاع على قناة أكسترا نيوز، أن نسبة الانجاز في المباني الحكومية في الحي الحكومي وصلت إلى 80% بالاضافة الى ان مبنى مجلس الوزراء وصل الانجاز فيه الى 92%.





وأوضح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن جميع المباني ومبني مجلس النواب سيتم الانتهاء منهم في بداية النصف الثاني من السنة الحالية بالإضافة الي نقل الموظفين والتي يصل عددهم إلى 52 ألف موظف .





وتابع نادر سعد ، أن الحكومة نفذت 90 % من اجمالي اعمال العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا للانتقال في النصف الثاني من العام الحالي ، متابعا أن محطات الكهرباء نسبة الإنجاز فيها وصل الي 98 % وعددهم 3 محطات .



