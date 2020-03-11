AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل انطلاق الجولة الـ 22.. شاهد ترتيب وأهداف الدوري السعودي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
تنطلق اليوم الأربعاء ، مباريات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري السعودي،  "كأس محمد بن سلمان للمحترفين" بـ 4 مواجهات قوية ، وحاسمة لبطل المسابقة نسبيا.

ونستعرض ترتيب جدول الدوري السعودي  قبل انطلاق الجولة الجديدة اليوم ، مع ملخص لأهداف مباريات الجولة.

وابتعد الهلال بصدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة بفارق 8 نقاط عن النصر "الوصيف" برصيد 42 نقطة ، ثم يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

وعن الهدافين ، فحافظ المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر، على صدارة الهدافين، رغم غيابه عن لقاء النصر والفيصلي، برصيد 16 هدفا.

ويتواجد الفرنسي جوميز مهاجم الهلال في المركز الثاني بين الهدافين برصيد 14 هدفا، بينما تواجد السوري عمر السومة مهاجم الأهلي في المركز الثالث برصيد 13 هدفا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبدالرزاق حمد الله في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري السعودي

الدوري السعودي.. عمر السومة يكشف مفاجأة بشأن مشاركته أمام النصر

أبرز إحصائيات الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة 21

الهلال ضد الاتفاق .. ملخص وأهداف المبارة في الدوري السعودي.. فيديو

ترشيحاتنا

الأهلي يواصل رحلة تأكيد صدارة الدوري أمام سموحة على استاد القاهرة

شقيق نجمي الأهلي والزمالك: «دي بروين» يبهرني بين نجوم العالم

حارس مرمى الزمالك: أنا السبب الرئيسي في قيادة ميدو لنادي الوحدة السعودي

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 11-3-2020.. فيديو

نادر شوقي يكشف عن شرط وحيد لضم شريف إكرامي لـ الجونة

زينة تتنمر على عمرو سعد بسبب ملابسه.. والأخير يرد

AdvertisementS

رفضت خيانة منتخب مصر.. طارق السيد يكشف عن طلب «إيتو» له في تصفيات كأس العالم 2006

نادر شوقي يكشف عن شرط وحيد لضم شريف إكرامي لـ الجونة

أخبار الرياضة | عروض مغرية لرحيل أحمد فتحي من الأهلي.. صلاح يبعث رسالة ضاحكة قبل مواجهة ليفربول وأتليتكو مدريد

«الكل هيزعل مني وأولهم أحمد ناجي».. محمد عواد عن استبعاده من المنتخب

وكيل أحمد فتحي يكشف عن عروض مغرية لرحيله عن الأهلي

بعد استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة.. جيرالدو يذهب لـ الأهرامات

الأهلي يواصل رحلة تأكيد صدارة الدوري أمام سموحة على استاد القاهرة

طارق السعيد: الزمالك تجاهلني فقررت الرحيل للأهلي.. وهذا سر الخطيب

مواعيد مباريات اليوم 11-3-2020 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الأهلي يبحث عن الفوز الـ17 أمام سموحة بالدوري الممتاز.. اليوم

حارس مرمى الزمالك: أنا السبب الرئيسي في قيادة ميدو لنادي الوحدة السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر.. صور

تعرف على مواصفات وأسعار كيا سيلتوس الجديدة بالسعودية.. صور

تعرف على السعر المتوقع للسيارة كاديلاك سوليستيك فور نزولها دول الخليج.. صور