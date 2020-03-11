قبل انطلاق الجولة الـ 22.. شاهد ترتيب وأهداف الدوري السعودي

تنطلق اليوم الأربعاء ، مباريات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري السعودي، " كأس محمد بن سلمان للمحترفين" بـ 4 مواجهات قوية ، وحاسمة لبطل المسابقة نسبيا.



ونستعرض ترتيب جدول الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة الجديدة اليوم ، مع ملخص لأهداف مباريات الجولة.





وابتعد الهلال بصدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة بفارق 8 نقاط عن النصر "الوصيف" برصيد 42 نقطة ، ثم يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.





وعن الهدافين ، فحافظ المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر، على صدارة الهدافين، رغم غيابه عن لقاء النصر والفيصلي، برصيد 16 هدفا.





ويتواجد الفرنسي جوميز مهاجم الهلال في المركز الثاني بين الهدافين برصيد 14 هدفا، بينما تواجد السوري عمر السومة مهاجم الأهلي في المركز الثالث برصيد 13 هدفا.