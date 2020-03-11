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منوعات

تيتا فرفوشة.. مسنة في عيد ميلادها الـ 94 تفاجئ أحفادها بأغرب رد فعل

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" الشهير، لسيدة مسنة أثناء احتفال أحفادها بعيد ميلادها الـ 94 . 
ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن السيدة المسنة قامت برد فعل غير متوقع تجاه أبنائها وأحفادها خلال العيد ميلاد تسبب في دخول الأحفاد في هستيريا ضحك . 

قامت الحفيدة بوضع الشموع المتممة لرقم الـ 94 في كعكة عيد ميلاد جدتها، وقاموا جميعا بغناء أغنية عيد الميلاد، إلا أن جدتهم قالت لهم "لا أريد صوتا و إزعاج أنا سمعت تلك الأغنية كثيرا ، فلنرقص هذا العام" . 

ضحك الجميع وتفاجأوا من رد فعل الجدة، وطلبت منهم تقطيع الكعك وتناولها وليرقص الجميع في ذلك اليوم. 

جدير بالذكر أن عدد مشاهدات ذلك الفيديو على تطبيق تيك توك وصلت إلى 12 مليونا، والكل معجب بهذه الجدة البسيطة خفيفة الظل. 

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