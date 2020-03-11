ضربة جديدة لـ ساندرز.. بايدن يقترب من منافسة ترامب في انتخابات 2020

أكدت استطلاعات رأي، نشرتها وسائل إعلام أمريكية، فوز جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، بانتخابات الديمقراطيين في ولاية ميتشيجان.





كما حقق بايدن، تقدما، على منافسه الرئيسي السيناتور بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين بولاية ميسيسيبي.





إضافة إلى ذلك، استطاع بايدن تأمين تقدما واضحا على ساندرز في ولايتي ميزوري ومين، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.





ويواصل الديمقراطيون اختيار مرشحهم لمنافسة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، وذلك في 6 ولايات فيما يعرف بـ"الثلاثاء الكبير الثاني".





وفي وقت سابق، غرد بايدن: "أضع كل إيماني في ميتشيجان.. واذا كنت تعتقد أن الأيام العظيمة ما زالت بانتظارنا.. أتمنى أن تضع ثقتك في فريقنا".





كما شكر بايدن، عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرج؛ بعد انسحابه من السباق الديمقراطي، ودعمه لحملة "جو"؛ عقب إنفاق ملايين الدولارات على حملته.





وكان ساندرز يضع أملا كبيرا على ولاية ميتشيجان التي تتمتع بأصوات عربية ومسلمة مؤيدة للسيناتور الديمقراطي.





ويأتي فوز بايدن الجديد بعد عرض قوي يوم الثلاثاء الكبير في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث سيطر بايدن على تكساس وأركنساس وألاباما وولايات أخرى.



