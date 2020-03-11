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أخبار العالم

الوزيرة البريطانية آخرهم.. كورونا يتسلل إلى دائرة الأطباء ومسئولي الصحة بالعالم

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:28 ص
كورونا يتسلل إلى
كورونا يتسلل إلى دائرة الأطباء ومسوؤلي الصحة بالعالم
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شيماء مصطفى
أثار نبأ إصابة وزيرة الصحة البريطانية نادين دوريس، بفيروس كورونا المستجد، صدمة البريطانيين والعالم، وذلك عقب التأكد من إيجابية فحصها، لتصبح أول وزير في البلاد يصاب به.

وقالت وزيرة الصحة في بيان لها، فجر اليوم، الأربعاء: "بمجرد إخباري بإجابية الاختبار أخذت جميع الاحتياطات الموصى بها وقمت بعزل نفسي في المنزل".

ولا تعد نادين دوريس أول مسئولة مختصة بالشأن الصحي الذي يطالها كورونا، فقد سبقها مسئولون وأطباء في العالم، كان من أبرزهم نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي الذي أصيب بالفيروس.

وأعلنت السلطات الإيرانية، في 25 فبراير الماضي، أن نتائج التحاليل لـ إيرج حريرجي، أكدت إصابته بفيروس كورونا.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو لـ حريرجي، وهو يبدو عليه آثار التعب وأعراض فيروس كورونا، حيث كان يمسح عرقه نتيجة ارتفاع درجة حرارته خلال مؤتمر صحفي إلى جانب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي.

كما ظهرت أعراض كورونا واضحة عليه أيضا خلال لقاء على التليفزيون الرسمي.

يذكر أن حريرجي تولى منصب رئيس لجنة مكافحة فيروس "كورونا"، التي أمر بتشكيلها الرئيس حسن روحاني، وذلك عقب تفشي كورونا في البلاد.

وقبل ذلك، أعلنت الحكومة اليابانية، أن مسئولا بوزارة الصحة أصيب بـ كورونا خلال عمله على متن السفينة "دايموند برنسيس" التي خضعت للحجر الصحي بعد التأكد من إصابة عدد من ركابها بالفيروس المدمر، فضلًا عن إصابة ثلاثة مسئولين آخرين يعملون في وزارة الصحة ومكتب الحجر الصحي.

وأعلنت الصين عن وفاة مدير المستشفى الرئيسى في مدينة ووهان، لو تشي مينج، بسبب إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وخضع المدير لعمليات إنعاش طارئة، بعد تدهور صحته كثيرا بسبب الإصابة بالفيروس، وفقا لحساب وسائل التواصل الاجتماعي لمدير من لجنة الصحة في مقاطعة هوبي.

فيما كان الطبيب الصيني لي وين ليانغ، مكتشف كوورنا، أشهر العاملين بالصحة والذي أصيب أيضا بالفيروس، أثناء عمله في مكافحة الوباء، وتوفى في 7 فبراير الماضي، بعد فشل محاولات إنعاشه.

كما فارق طبيب العيون الصيني، مي تشونج مينج، الحياة في مستشفى ووهان المركزي متأثرًا بإصابته بالفيروس.

وقضى كورونا أيضًا على الطبيب جيانج شيويه تشينج، صاحب الـ55 عامًا، رئيس قسم الغدة الدرقية وجراحة الثدي في المستشفى.
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