نداء عاجل من سفارة الرياض فى أنقرة لـ السعوديين.. تفاصيل





وأعلنت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "نظرا لانتشار فيروس كورونا مؤخرا بشكل متزايد، واتخاذ السلطات التركية إجراءات احتياطية على المسافرين خصوصا القادمين من المناطق التي تكثر فيها الحالات، تأمل السفارة من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية".





وأضافت سفارة الرياض لدى أنقرة : "وعلى المتواجدين في تركيا اتخذا الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة العربية للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، ضرورة متابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية، وعدم التردد بالاتصال بالسفارة أو القنصلية لطلب المساعدة عند الحاجة"، وفقا للسفارة.





يذكر أن تركيا كانت قد أغلقت حدودها مع إيران بعد تفشي الفيروس في الأخيرة، وذلك في إطار إجراءاتها الوقائية لمنع تفشي الفيروس على أراضيها.