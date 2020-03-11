AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

نداء عاجل من سفارة الرياض فى أنقرة لـ السعوديين.. تفاصيل

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:44 م
السفارة السعودية
السفارة السعودية فى تركيا تحذر مواطنيها
Advertisements
ميس رضا
دعت السفارة السعودية في أنقرة المواطنين السعوديين، الأربعاء، لتأجيل خطط السفر إلى تركيا في ظل تفشي فيروس كورونا، وطالبت رعاياها الموجودون في تركيا لاتخاذ الحيطة والحذر.

وأعلنت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "نظرا لانتشار فيروس كورونا مؤخرا بشكل متزايد، واتخاذ السلطات التركية إجراءات احتياطية على المسافرين خصوصا القادمين من المناطق التي تكثر فيها الحالات، تأمل السفارة من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية".

وأضافت سفارة الرياض لدى أنقرة : "وعلى المتواجدين في تركيا اتخذا الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة العربية للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، ضرورة متابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية، وعدم التردد بالاتصال بالسفارة أو القنصلية لطلب المساعدة عند الحاجة"، وفقا للسفارة.

يذكر أن تركيا كانت قد أغلقت حدودها مع إيران بعد تفشي الفيروس في الأخيرة، وذلك في إطار إجراءاتها الوقائية لمنع تفشي الفيروس على أراضيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعوديون يرفضون تركيا.. إحصاء رسمي لحكومة أردوغان يكشف الحقيقة

بسبب كورونا.. السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة هونج كونج سريعا

مخاوف في السعودية بسبب كورونا.. الطيران المدني تتخذ تدابير احترازية في المطارات.. إجراءات وقائية على الركاب القادمين من الصين.. وتعليمات للحد من انتشار الفيروس

خوفا من كورونا.. السعودية تحذر رعاياها وتطالبهم بـ مغادرة الصين

سفارة السعودية تحذر رعاياها في جميع أنحاء تركيا

السعودية تحذر مواطنيها من السفر لـ تركيا لهذا السبب

ترشيحاتنا

نادر شوقي يكشف عن شرط وحيد لضم شريف إكرامي لـ الجونة

من داخل الحجر الطبي.. فنان كويتي يكشف عن تنبؤه بـ كورونا قبل عامين ..فيديو

مركز التنبئوات: الوادي الجديد والجيزة والمنيا الأكثر تعرضا للأمطار مساء اليوم

الفيل والنحلة.. تعليقات غريبة من فرج عامر على مباراة الأهلي وسموحة

الطيف الأحمر.. شاهد كيف اكتشفت سلطات مطار جدة إصابة مصري بفيروس كورونا

على أنغام عود البطل .. هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها الـ 48

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيد غير القانوني ينهي حياة "زرافة بيضاء" فريدة من نوعها.. تفاصيل

بعد السخرية منه وانتقاد والدته.. 10 صور لـ زوجة على ربيع بعد عودتها إليه.. شاهد

الخوف يسرق أجمل اللحظات.. أصالة بدون مكياج والجمهور: إنتى تعبانة؟