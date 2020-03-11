لإجلاء الطلبة.. تفاصيل تدخل الجيش الكويتي للسيطرة على أزمة كورونا









وقال الجيش الكويتى فى بيان له، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية"كونا"، إنه جاري إتمام الإجراءات اللازمة لإجلاء الطلبة في المناطق الموبوءة بفيروس كورونا بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج البلاد.





فى غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، تسجيل 3 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ24 ساعة الماضية فى الكويت حالة واحدة مرتبطة بالسفر لإيران وحالة من الجنسية المصرية وأخري من الجنسية السودانية مخالطين لحالة مصابة مرتبطة بالسفر لأذربيجان ليصل الإجمالى المسجل إلى 72 حالة تم شفاء حالتين منها.





وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند فى المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم، أن الحالات الموجودة في العناية المركزة خمس حالات منها حالة حرجة وأربعة حالات مستقرة حالة منهم يتم التحضير لخروجها من العناية المركزة وعودتها إلى الجناح.





وأشار إلى أن عدد المسوحات التى قامت بها الوزارة بلغ 6620 مسحة وهذا يعتبر معدل عالمى من عدل المسوحات مع الإشارة ان المقابل 72 حالة مصابة .















