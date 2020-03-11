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رياضة

مواعيد مباريات اليوم 11-3-2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:01 ص
ليفربول ضد أتلتيكو
ليفربول ضد أتلتيكو مدريد
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إسراء أشرف
يشهد اليوم، الأربعاء 11-3-2020، إقامة عدد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات الأربعاء 11-3-2020، في التقرير التالي..

دوري أبطال أوروبا:

ليفربول الإنجليزي X أتلتيكو مدريد الإسباني - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2

باريس سان جيرمان الفرنسي X بوروسيا دورتموند الألماني - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 1

الدوري المصري الممتاز:

إنبي بيراميدز - 05:00 مساءً - أون سبورت

الأهلي سموحة - 05:00 مساءً - أون سبورت

طنطا  وادي دجلة - 05:00 مساءً - أون سبورت

الدوري السعودي

ضمك X الهلال - 03:10 مساءً -

الاتفاق X الشباب - 05:25 مساءً -

الفيحاء X أبها - 05:45 مساءً -

التعاون X الأهلي - 05:50 مساءً -

النصر X الرائد - 07:45 مساءً -

الاتحاد X الوحدة - 07:45 مساءً -

الدوري الألماني:

بوروسيا مونشنغلادباخ X  كولن - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 5
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