مواعيد مباريات اليوم 11-3-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الأربعاء 11-3-2020، إقامة عدد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات الأربعاء 11-3-2020، في التقرير التالي..
دوري أبطال أوروبا:
ليفربول الإنجليزي X أتلتيكو مدريد الإسباني - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2
باريس سان جيرمان الفرنسي X بوروسيا دورتموند الألماني - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 1
الدوري المصري الممتاز:
إنبي X بيراميدز - 05:00 مساءً - أون سبورت
الأهلي X سموحة - 05:00 مساءً - أون سبورت
طنطا X وادي دجلة - 05:00 مساءً - أون سبورت
الدوري السعودي
ضمك X الهلال - 03:10 مساءً -
الاتفاق X الشباب - 05:25 مساءً -
الفيحاء X أبها - 05:45 مساءً -
التعاون X الأهلي - 05:50 مساءً -
النصر X الرائد - 07:45 مساءً -
الاتحاد X الوحدة - 07:45 مساءً -
الدوري الألماني:
بوروسيا مونشنغلادباخ X كولن - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 5