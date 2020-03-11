بدون مهدئات.. 5 حيل للتغلب على الأرق



يحتاج الجسم إلى نوم جيد من 7 إلى 9 ساعات متتالية ، حتى يتعافى الجسم والعقل. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من مشكلة في النوم إليك 4 حيل تساعدك على النوم العميق إليك 5 مشروبات يقدمها موقع برايت سايد



اقرأ أيضًا : أفضل طرق علاج البواسير دون جراحة



1. الحليب الدافئ









شاي النعناع يخفف من آلام المعدة ، بسبب خصائصه المضادة للالتهابات. عن طريق إفراغ العضلات ، يقلل النعناع من شدتها ، مما يسمح للجسم بالاسترخاء بشكل صحيح.





عصير الكرز ، مثل الحليب ، يحتوي على التربتوفان . لذلك ، يمكن أن تنتج هرمون الميلاتونين ، وتحسين نوعية نومك. تم اختبار هذا العصير في العديد من الدراسات لعلاج الأرق ، وقد ثبت أنه واحد من أكثر الخيارات فعالية لمكافحته ، مما يضمن المزيد من ساعات الراحة في الليل.

.

يحتوي حليب جوز الهند على المغنيسيوم والبوتاسيوم ، وهما معادن قادرة على استرخاء العضلات وضمان نوم جيد. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يقلل من ضغط الدم وتورم في الكلى.





