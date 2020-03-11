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مرأة

بدون مهدئات.. 5 حيل للتغلب على الأرق

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يحتاج الجسم إلى نوم جيد من 7 إلى 9 ساعات متتالية ، حتى يتعافى الجسم والعقل. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من مشكلة في النوم  إليك 4 حيل  تساعدك على النوم العميق إليك 5 مشروبات يقدمها موقع برايت سايد
1. الحليب الدافئ

يعتبر الحليب الدافئ أحد أفضل الخيارات للحث على نوم عميق ومريح. أنه يحتوي على التربتوفان ، الذي يزيد من السيروتونين في الدماغ.

2. شاي النعناع

شاي النعناع يخفف من آلام المعدة ، بسبب خصائصه المضادة للالتهابات. عن طريق إفراغ العضلات ، يقلل النعناع من شدتها ، مما يسمح للجسم بالاسترخاء بشكل صحيح.

3. عصير الكرز

عصير الكرز ، مثل الحليب ، يحتوي على التربتوفان . لذلك ، يمكن أن تنتج هرمون الميلاتونين ، وتحسين نوعية نومك. تم اختبار هذا العصير في العديد من الدراسات لعلاج الأرق ، وقد ثبت أنه واحد من أكثر الخيارات فعالية لمكافحته ، مما يضمن المزيد من ساعات الراحة في الليل.
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4. حليب جوز الهند

يحتوي حليب جوز الهند على المغنيسيوم والبوتاسيوم ، وهما معادن قادرة على استرخاء العضلات وضمان نوم جيد. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه  يقلل من ضغط الدم وتورم في الكلى.  

5. عصير الموز مع حليب اللوز

يحتوي الموز أيضًا على التربتوفان ، بالإضافة إلى معدين أساسيين لاسترخاء العضلات: البوتاسيوم والمغنيسيوم. الفاكهة لها تأثير مهدئ يعمل بشكل متكامل ويقلل من الإجهاد البدني. كما أن كمية الألياف والكربوهيدرات التي تملأها تملأ المعدة وتؤدي إلى الشعور بالشبع ، مما يزيد من الرغبة في النوم.
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