بدون مهدئات.. 5 حيل للتغلب على الأرق

يحتاج الجسم إلى نوم جيد من 7 إلى 9 ساعات متتالية ، حتى يتعافى الجسم والعقل. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من مشكلة في النوم إليك 4 حيل تساعدك على النوم العميق إليك 5 مشروبات يقدمها موقع برايت سايد
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1. الحليب الدافئ
يعتبر الحليب الدافئ أحد أفضل الخيارات للحث على نوم عميق ومريح. أنه يحتوي على التربتوفان ، الذي يزيد من السيروتونين في الدماغ.
2. شاي النعناع
شاي النعناع يخفف من آلام المعدة ، بسبب خصائصه المضادة للالتهابات. عن طريق إفراغ العضلات ، يقلل النعناع من شدتها ، مما يسمح للجسم بالاسترخاء بشكل صحيح.
3. عصير الكرز
عصير الكرز ، مثل الحليب ، يحتوي على التربتوفان . لذلك ، يمكن أن تنتج هرمون الميلاتونين ، وتحسين نوعية نومك. تم اختبار هذا العصير في العديد من الدراسات لعلاج الأرق ، وقد ثبت أنه واحد من أكثر الخيارات فعالية لمكافحته ، مما يضمن المزيد من ساعات الراحة في الليل.
.4. حليب جوز الهند
يحتوي حليب جوز الهند على المغنيسيوم والبوتاسيوم ، وهما معادن قادرة على استرخاء العضلات وضمان نوم جيد. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يقلل من ضغط الدم وتورم في الكلى.
5. عصير الموز مع حليب اللوز
يحتوي الموز أيضًا على التربتوفان ، بالإضافة إلى معدين أساسيين لاسترخاء العضلات: البوتاسيوم والمغنيسيوم. الفاكهة لها تأثير مهدئ يعمل بشكل متكامل ويقلل من الإجهاد البدني. كما أن كمية الألياف والكربوهيدرات التي تملأها تملأ المعدة وتؤدي إلى الشعور بالشبع ، مما يزيد من الرغبة في النوم.