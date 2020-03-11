AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

"غرفة التطوير العقارى" تدعو الشركات لتحويل مارس لـ"أوكازيون عقارى" بعد إلغاء "سيتى سكيب"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم - آمنة عبد العظيم
أطلقت غرفة التطوير العقارى مبادرة جديدة لدعم وتنشيط السوق العقارى لتحويل شهر مارس لـ"أوكازيون عقارى" من خلال استمرار الشركات فى خطتها التى أعدتها مسبقا لشهر مارس بتقديم عروض وإطلاق حملات تسويقية بعد إلغاء معرض "سيتى سكيب" بسبب فيروس كورونا وقرار مجلس الوزراء بوقف التجمعات والمعارض.

قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى ورئيس مجموعة عربية القابضة، إن الاستثمار فى العقارات الأكثر جذبا خلال الأزمات والبديل الأمثل للأوعية الاستثمارية الأخرى التى تتأثر سريعا وظهر أثر ذلك على البورصات وأسواق المال العالمية وأن قوة السوق العقارى تأتى من الطلب الكبير والاحتياج الحقيقى إلى جانب قدرة العقارات فى الاحتفاظ بقيمتها ولم تشهد انخفاضا فى أية أزمات اقتصادية سابقة وعلى العكس ارتفعت خلال فترات قصيرة.

أشار إلى أن مبادرة الغرفة تأتى تلبية لمطالب عدد كبير من أعضائها بالحفاظ على القطاع وتنشيطه خلال الفترة الحالية.

طالب المهندس عمرو سليمان عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى  ورئيس شركة ماونتن فيو، الشركات العقارية بالاستمرار فى حملاتها التى أطلقتها خلال شهر مارس تمهيدا للمشاركة فى معرض سيتى سكيب إلى جانب الحفاظ على عروضها والتى يترقبها العملاء كل عام وأن يكون شهر مارس موعدا سنويا للخصومات والعروض دون النظر لإقامة أى فاعليات.

أضاف أن المتغيرات الحالية لصالح السوق العقارى كونه الملاذ الآمن للعملاء وأن قدرة الشركات فى التعامل مع هذه المتغيرات بمرونة والحفاظ على نشاطها وقراءتها الجيدة للسوق يمكنها من رفع نشاطها ويدعم السوق وهو ما ينعكس بدوره على  الاقتصاد المصرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسنين: شركات عالمية تعد دراسة عن السوق العقاري المصري

غرفة التطوير العقارى تكشف عن خطتها في 2020 .. وقانون اتحاد المطورين وتحسين مناخ الاستثمار فى الصدارة

وزيرة الهجرة تفتتح معرض عقارات النيل وتروج لمعرض تراثنا في الإمارات

تحت شعار مصر بتقربلك.. الهجرة تفتتح معرض عقارات النيل في دبي

ثنك كوميرشال.. تفاصيل المائدة المستديرة لعرض خطط العقارات خلال 2020

طارق شكرى: مبادرة المركزى للتمويل العقارى تحرك السوق وتضمن استقراره

ترشيحاتنا

آيات قرآنية لجلب الرزق.. إليك أقوى الأسباب التي تجعلك من الأغنياء

حجة جديدة.. أردوغان يراوغ ويلوح بتصعيد جديد في إدلب

اتحاد الكرة يكشف مصير مباراة الزمالك والاتحاد السكندري.. تفاصيل

نشرة الفن..زينة تتنمر على عمرو سعد بسبب ملابسه.. ومنى فاروق تخرج من جو الكآبة بجلسة تصوير

لينا الفيشاوي تثير الجدل من جديد بصورة شبه عارية

بعد شفاء 70 % من مصابي كورونا.. إجراء صارم من الصين تجاه القادمين إليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خوفا من كورونا.. سائق يتخذ احتياطات مشددة أثناء نقل الركاب.. شاهد ما فعله

الوان غرف نوم اطفال .. اختاري لأبنائك هذه التشكيلات

رعب كورونا.. سعال سيدة يتسبب في شجار على متن قطار بسيدني.. شاهد