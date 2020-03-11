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ثقافة

«ظلال هليوبوليس في الرواية والسينما» ندوة في مكتبة مصر الجديدة.. الليلة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أعلن د. نبيل حلمى، امين عام جمعية مصر الجديدة عن تنظيم ندوة تحت عنوان "ظلال هليوبوليس في الرواية والسينما"، وذلك في الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء،  في مكتبة مصر الجديدة احدى المنصات الثقافية التابعة للجمعية.

وقالت إيمان مهدى، مدير مكتبة مصر الجديدة، إن اللقاء تتحدث فيه كل من د. مى التلمسانى، الروائية والأكاديمية، والفنان التشكيلي سمير فؤاد.

وأشارت إلى أن فعاليات الندوة تشمل مناقشة وتوقيع رواية "هليوبوليس" لـ "مى التلمسانى "، والتى تتناول  فى روايتها "هليوبوليس"، الفقد والاسترجاع .

كما تلقى الضوء على المكان الذى ولدت فيه الراوية، وهو الحى القاهرى الذى أسسه البارون امبان، حيث تنتمى الرواية إلى روايات المكان ، كما يتم عرض لكتاب "مائة عام قي مصر الجديدة" الذي شاركا فيه، وصدر بمناسبة الإحتفال بمئوية الحي العريق.

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