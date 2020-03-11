AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لمرضى الربو.. كيف تحمى نفسك من أعراضه المزعجة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:48 م
ربو
ربو
Advertisements
لمياء الياسين
مع التقلبات الجوية، يعانى الكثيرون من الأطفال من أمراض الربو المزعجة، وإليك أبرز أعرض الربو وأسباب الإصابة بها وفقا لموقع "برايت سايد":


هناك عدة أسباب قد تؤدى إلى الإصابة بالربو في مرحلة الطفولة، والتى من بينها الاستعداد الوراثى، فقد يصاب بعض الطفال بالربو نتيجة معاناة الأم أو الأب من الربو وكثرة التعرض للعوامل البيئية، مثل دخان السجائر أو تلوث الهواء الآخر، ذلك بالإضافة إلى التغيرات المناخية.

وتعد الفئات الأكثر عرضة لحدوث نوبات الربو من لديهم تاريخ مرضي لمرض الربو في العائلة، ومن يعانون من السمنة وزيادة الوزن.

ويعتقد أن سبب الإصابة بالربو قد يكون مرتبطًا بجهاز المناعة المعطل لدى الأفراد المصابين بالحساسية، وهو ما يؤدي إلى الإفراط في رد الفعل تجاه المواد التي تتسبب في الحساسية، وتؤدي إلى مهاجمة الجسم لأنسجة الرئة السليمة ، مما يتسبب في أضرار لها.

على  مرضى الربو الابتعاد عن الأتربة، فعند استنشاق الهواء الملوث تحدث أزمة في الجهاز التنفسي، لذلك يجب تنظيف المنزل أول بأول وعدم وجود المريض في المنزل وارتداء واقٍ لمنع وصول الأتربة للأنف والجهاز التنفسي.

كما يجب الابتعاد عن العطور ذات الرائحة النفاذة، فعند استنشاقها يحدث خلل في الجهاز التنفسي لمرضى الربو، وعند وضع العطور يجب أن تكون رائحتها مناسبة لمرضى الربو وليست نفاذة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد صحية لتهوية المنزل يوميا.. يحمي أطفالك من مرض خطير

د.مجدي بدران يكتب: العودة للمدارس وشائعات الكورونا

10 فوائد غير متوقعة لـ العواصف الترابية.. تعزيز المناعة أبرزها

لمواجهة العاصفة الترابية .. اتبع 9 نصائح فورا قبل الخروج من المنزل

الصحة تستعد للطقس السيئ.. طوارئ بالمستشفيات وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 11-3-2020

فيديوجراف | تحذير من النوم على صوت القرآن.. فما السر؟

كورونا وصل بالفعل إلى أوروبا.. ميركل تتوجه بطلب إلى الاتحاد الأوروبي

الوان غرف نوم اطفال .. اختاري لأبنائك هذه التشكيلات

شاهد.. حنان مطاوع تهنئ ريهام عبدالغفور بمشروعها الجديد

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس الفنان أحمد الفيشاوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان حقيقة زواجها من عمر كمال.. 10 إطلالات للراقصة جوهرة

هناكل إيه النهاردة.. ممبار وكبدة وملوخية.. والحلو: كنافة بالفواكه والكريمة

هازال كايا نجمة العشق الممنوع تخسر وزنها بعد الولادة..صور