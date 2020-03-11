لمرضى الربو.. كيف تحمى نفسك من أعراضه المزعجة

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هناك عدة أسباب قد تؤدى إلى الإصابة بالربو في مرحلة الطفولة، والتى من بينها الاستعداد الوراثى، فقد يصاب بعض الطفال بالربو نتيجة معاناة الأم أو الأب من الربو وكثرة التعرض للعوامل البيئية، مثل دخان السجائر أو تلوث الهواء الآخر، ذلك بالإضافة إلى التغيرات المناخية.





وتعد الفئات الأكثر عرضة لحدوث نوبات الربو من لديهم تاريخ مرضي لمرض الربو في العائلة، ومن يعانون من السمنة وزيادة الوزن.



ويعتقد أن سبب الإصابة ويعتقد أن سبب الإصابة بالربو قد يكون مرتبطًا بجهاز المناعة المعطل لدى الأفراد المصابين بالحساسية، وهو ما يؤدي إلى الإفراط في رد الفعل تجاه المواد التي تتسبب في الحساسية، وتؤدي إلى مهاجمة الجسم لأنسجة الرئة السليمة ، مما يتسبب في أضرار لها.



على مرضى الربو الابتعاد عن الأتربة، فعند استنشاق الهواء الملوث تحدث أزمة في الجهاز التنفسي، لذلك يجب تنظيف المنزل أول بأول وعدم وجود المريض في المنزل وارتداء واقٍ لمنع وصول الأتربة للأنف والجهاز التنفسي.







كما يجب الابتعاد عن العطور ذات الرائحة النفاذة، فعند استنشاقها يحدث خلل في الجهاز التنفسي لمرضى الربو، وعند وضع العطور يجب أن تكون رائحتها مناسبة لمرضى الربو وليست نفاذة.