اعراض مرض الربو عند الاطفال .. 9 اسباب تؤدى إلى الإصابة بالمرض

اعراض مرض الربو عند الاطفال، تتمثل فى السعال، وضيق فى التنفس، هذا بالإضافة إلى الإصابة المتكررة بنزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، وغيرها من الأعراض التى يختفى وراءها مرض الربو عند الأطفال، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى اعراض مرض الربو عند الاطفال.



اعراض مرض الربو عند الاطفال



تصبح الرئتان ملتهبتين عند الإصابة بالربو في مرحلة الطفولة، فضلا عن التهابهما بمجرد تعرضهما لمحفزات معينة، مثل استنشاق حبوب اللقاح أو الإصابة بنزلة برد أو عدوى تنفسية أخرى، ولكن اهم الاعراض تتمثل فى:



1- السعال

2- الصفير بصوت عال

3- ضيق في التنفس

4- أعراض متكررة أو مزمنة مع حلقات من الصفير والسعال أسوأ

5- نزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي الأخرى

6- السعال عند التعرض للعوامل المسببة للحساسية مثل الغبار، ووبر الحيوانات الأليفة أو التعرض لدخان السجائر أو غيرها من المهيجات المحمولة جوا.

7-الارتجاع المعوي



الأسباب

هناك عدة أسباب قد تؤدى إلى الإصابة بالربو في مرحلة الطفولة والتى من بينها :-



1- الميل الموروث لتطوير الحساسية

2- قد يصاب بعض الطفال بالربو نتيجة معاناة الأم أو الأب من الربو

3- بعض أنواع التهابات الشعب الهوائية في سن مبكرة للغاية

4- كثرة التعرض للعوامل البيئية، مثل دخان السجائر أو تلوث الهواء الآخر

5- تؤدي زيادة حساسية الجهاز المناعي إلى تضخم الرئتين والممرات الهوائية وإنتاج المخاط عند تعرضها لمحفزات معينة.

6- الالتهابات الفيروسية مثل نزلات البرد

7- الحساسية للغبار، وبر الحيوانات الأليفة

8- النشاط البدني

9- التغيرات المناخية أو الهواء البارد



الوقاية من نوبات الربو عند الاطفال



1- ساعد طفلك على تجنب المواد المثيرة للحساسية والمهيجات التي تسبب أعراض الربو.



2-لا تسمح بالتدخين حول طفلك حيث ان التعرض لدخان التبغ أثناء الطفولة عامل خطير قوي في الإصابة بالربو لدى الأطفال.



3- المتابعة الدقيقة مع الطبيب المعالج



4- مساعدة الطفل في الحفاظ على وزن صحي، حيث يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى تفاقم أعراض الربو ، مما يعرض طفلك لخطر المشاكل الصحية الأخرى.



5- ضرورة عدم التعرض لارتجاع المريء، حيث تؤدى إلى تفاقم أعراض الربو لدى طفلك.



مصدر المعلومات موقع mayoclinic.