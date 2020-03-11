كورونا وصل بالفعل إلى أوروبا.. ميركل تتوجه بطلب إلى الاتحاد الأوروبي

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، دول الاتحاد الأوروبي إلى تنسيق الجهود من أجل الحد من التأثير الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا.





وقالت ميركل إنه لا يمكن عزل البلاد عن بعضها البعض في الاتحاد الأوروبي؛ مؤكدة أنه على الجميع الاعتراف بأن الفيروس القاتل قد وصل بالفعل إلى أوروبا.





وشددت قائلة: "علينا التحرك الآن للحد من فيروس كورونا".





وأضافت المستشارة الألمانية: "خصصنا 140 مليون يورو من أجل التوصل لعلاج لكورونا".





وأشارت ميركل إلى توقعات الخبراء باحتمال إصابة 60 إلى 70 في المئة من سكان ألمانيا بفيروس كورونا.





ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت ميركل، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية يوم الأربعاء، أن ألمانيا تواجه تحديًا لم تواجهه من قبل، مشيرة إلى أن وزير الصحة ينس سبان، يتحمل العبء الرئيسي ويفعل ذلك بشكل جيد حقا.





وأشارت إلى أن كفاح ألمانيا ضد "كورونا" سيستغرق وقتا طويلًا.



