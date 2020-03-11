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فن

جائزة لفيلم صندوق الدنيا من الأقصر للسينما الإفريقية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:49 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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محمد نبيـل
أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن جوائز دورته التاسعة في مؤتمر صحفي قبل قليل بحضور لجان التحكيم وعدد من السينمائيين ووسائل الإعلام. 

وذهبت جائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التي تنظم مهرجان الأقصر للسينما الافريقية ويعلنها الناقد السينمائي فاروق عبد الخالق رئيس المؤسسة لفيلم صندوق الدنيا للمخرج عماد البهات - مصر.


ويعد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.

وكرم المهرجان في دورته الحالية النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة.

وتحمل الدورة هذا العام اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي.
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