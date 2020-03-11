لائحة جوائز الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

أعلنت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة ب مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن جوائز دورته التاسعة خلال مؤتمر صحفى قبل قليل بعد إلغاء حفل الختام بسبب قرار مجلس الوزراء الخاص بالحد من الفعاليات الجماهيرية تفاديا لانتشار فيروس كورونا.





وحصل فيلم "الخط الأبيض" للمخرجة ديزيريه كاهيكوبو – ناميبيا علي تنويه خاص وذلك لحساسيتها في التعامل مع موضوع الفصل العنصري بطريقة صادقة وبسيطة توثق لهذه الفترة في تلك المنطقة، مع أداء مقنع للممثلين .





وجائزة أفضل اسهام فني فذهبت الي فيلم "ديزرانس"للمخرجة أبولين تراوريه بوركينا فاسو - ساحل العاج وذلك بسبب تصويرها المأساوي للسعي وراء الجذور في خضم الأحداث السياسية والحرب التي مزقت المجتمع الإيفواري.





أما جائزة لجنة التحكيم فذهبت إلى "فترية" للمخرج وليد طايع - تونس وذلك لأسلوبه الجديد، ودرجة سخريته، وبراعة أداء الممثلين لوصف الحياة اليومية وتناقضات هامش المجتمع التونسي المعاصر ونال جائزة أفضل فيلم "أطلانطيك" للمخرجة ماتي ديوب - من السنغال وذلك للقوة، والصرامة والتفرد في علاج موضوع مهم وموضوعي للقارة الأفريقية.









ويعد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.





وكرم المهرجان في دورته الحالية النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة.





وتحمل الدورة هذا العام اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي.







