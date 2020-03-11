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فن

أحمد علاء الدين ينتظر طرح 4 كليبات جديدة من كلماته

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:55 م
أحمد علاء الدين
أحمد علاء الدين
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آيه عاطف
ينتظر الشاعر أحمد علاء الدين طرح 4 كليبات جديدة من كلماته سيتم  طرحهم مارس الجاري هم: كليب أغنية فيلم "ورقه جمعية" ألحان محمد وتوزيع زووم و إخراج أحمد البابلي.

"ورقه جمعية" بطولة لوسي و ميدو عادل و سهر الصايغ و أحمد صيام و إبراهيم السمان، و فيديو كليب غناء مودي سعيد بعنوان "ياليلة" ألحان مودي سعيد و توزيع زووم و إخراج سامي بساط.

وفيديو كليب غناء محمد مجدي بعنوان "إعتزل مايوذيك" من ألحان محمد مجدي وتوزيع زووم وإخراج نبيل مكاوي، و فيديو كليب غناء صادق عادل بعنوان "الفرق واضح" من ألحان صادق عادل و توزيع زووم و إخراج حسام حبيب

من جانبه تعاون الشاعر أحمد علاء الدين مع المطربة اللبنانية نانسي عجرم في أغنية جديدة من المقرر طرحها الشهر القادم من ألحان مودي سعيد و توزيع زووم .
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