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اقتصاد

سعر الريال السعودي أمام العملات العربية والاجنبية اليوم الاربعاء 11-3-2020

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:16 م
الريال السعودي
الريال السعودي
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قسم الاقتصاد
سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الاربعاء 11-3-2020 تباينًا في السوق السعودي.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة اسعار الريال السعودي مقابل العملات العربيه والأجنبية، الاربعاء 11 - 3 - 2020، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

سعر الريال السعودي 

وسجل سعر 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي.

وسجل سعر 1 جنيه مصري نحو 0.23 ريال سعودي فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 4.17 جنيه مصري.

وسجل سعر 1 يورو نحو 4.26 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.23 يورو.

وسجل سعر 1 جنيه إسترليني نحو 4.85 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.20 جنيه إسترليني.

وسجل سعر 1 دينار كويتي نحو 12.25 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.08 دينار كويتي.

وسجل سعر 1 دولار كندي نحو 2.73 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.36 دولار كندي.

وسجل سعر 1 دولار أسترالي نحو 2.45 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.40 دولار أسترالي.

 وسجل سعر 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 27.88 ين ياباني.

وسجل سعر 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.97 درهم إماراتي.

وسجل سعر 1 الجنيه السوداني نحو 0.06 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 14.65 جنيه سوادني.

وسجل سعر 1 الريال القطري نحو 1.03 ريال سعودي، فيما سجل ريال السعودي 0.96 ريال قطري.

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