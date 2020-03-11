سعر الريال السعودي أمام العملات العربية والاجنبية اليوم الاربعاء 11-3-2020

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الاربعاء 11-3-2020 تباينًا في السوق السعودي.





ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة اسعار الريال السعودي مقابل العملات العربيه والأجنبية، الاربعاء 11 - 3 - 2020، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.





سعر الريال السعودي





وسجل سعر 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي.





وسجل سعر 1 جنيه مصري نحو 0.23 ريال سعودي فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 4.17 جنيه مصري.





وسجل سعر 1 يورو نحو 4.26 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.23 يورو.





وسجل سعر 1 جنيه إسترليني نحو 4.85 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.20 جنيه إسترليني.





وسجل سعر 1 دينار كويتي نحو 12.25 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.08 دينار كويتي.





وسجل سعر 1 دولار كندي نحو 2.73 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.36 دولار كندي.





وسجل سعر 1 دولار أسترالي نحو 2.45 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.40 دولار أسترالي.





وسجل سعر 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 27.88 ين ياباني.





وسجل سعر 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.97 درهم إماراتي.





وسجل سعر 1 الجنيه السوداني نحو 0.06 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 14.65 جنيه سوادني.





وسجل سعر 1 الريال القطري نحو 1.03 ريال سعودي، فيما سجل ريال السعودي 0.96 ريال قطري.



