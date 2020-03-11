جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكى حول فيروس كورونا

عرضت فضائية اكسترا نيوز لقطات حية من جلسة الاستماع التي عقدها مجلس النواب الأمريكى فى واشنطن حول فيروس كورونا .
كان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، قال أمس الثلاثاء، إن السلطات الاتحادية ستكشف خلال الساعات القادمة عن توصيات تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورنا فى الولايات الأربع الأكثر تضررا حتى الآن.
وقال بنس للصحفيين فى البيت الأبيض "سنعمل خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة ليس فقط مع ولاية واشنطن ولكن (مع) كاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا وسنكشف عن توصياتنا.. توصيات السى دى سي" فى إشارة إلى المراكز الاتحادية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
يذكر أن السلطات الصينية، قد أعلنت تسجيل 6 إصابات جديدة بالعاصمة بكين، وأوضحت أن جميع الإصابات الجديدة لأشخاص قادمون من إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.
كما أعلنت الصين وفاة 22 شخصا جراء الاصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس في البلاد الى 3158 حالة وفاة.