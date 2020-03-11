جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكى حول فيروس كورونا

كان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، قال أمس الثلاثاء، إن السلطات الاتحادية ستكشف خلال الساعات القادمة عن توصيات تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورنا فى الولايات الأربع الأكثر تضررا حتى الآن.





وقال بنس للصحفيين فى البيت الأبيض "سنعمل خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة ليس فقط مع ولاية واشنطن ولكن (مع) كاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا وسنكشف عن توصياتنا.. توصيات السى دى سي" فى إشارة إلى المراكز الاتحادية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



