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محافظات

إلغاء الاحتفال بمولد الرجبية فى رحاب السيد البدوي ..صور

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:40 م
إلغاء الاحتفال بمولد
إلغاء الاحتفال بمولد الرجبية
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أحمد على

أعلن ديوان حي أول طنطا بمحافظة الغربية اليوم عن إبلاغ مقيمي السرادقات من أتباع الطرق الصوفية للاحتفال برجبية السيد البدوي بمدينة طنطا، بإلغاء الاحتفال.


صرح بذلك المحاسب عادل داود رئيس حي أول طنطا أنه تم إرجاء الاحتفالات بالرجبية وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات.


وكشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية أن أصحاب هذه السرادقات قامت بالغائها، كما تم تشكيل حملة موسعة برئاسة العميد وسيم قنديل مأمور مرافق الغربية والرائد محمد على وكيل قسم شرطة المرافق والرائد مجدي الصباغ رئيس نقطة شرطة السيد البدوي.


جاء ذلك لمتابعة قيام أصحاب السرادقات بإزالتها ومنع افتراش محيط السيد البدوي أو الشوارع المؤدية له وذلك تطبيقا لقرار رئيس الوزراء.

إلغاء الاحتفال بمولد الرجبية فى رحاب السيد البدوي ..صور
إلغاء الاحتفال بمولد الرجبية فى رحاب السيد البدوي ..صور
إلغاء الاحتفال بمولد الرجبية فى رحاب السيد البدوي ..صور
إلغاء الاحتفال بمولد الرجبية فى رحاب السيد البدوي ..صور
إلغاء الاحتفال بمولد الرجبية فى رحاب السيد البدوي ..صور
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