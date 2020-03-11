بعد فضيحة مستشفى سيدة المعونات.. لبنان يسجل 5 إصابات جديدة بـ كورونا

أعلنت السلطات فى لبنان تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل البلاد بعد فضيحة إصابة 10 عاملين في مستشفى بـ كورونا.





وأعلنت أحدى المستشفيات إصابة 10 من العاملين فيه جراء تعاملهم مع مصاب بفيروس كورونا قصد المستشفى في وقت سابق.





وأكدت إدارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي، الواقعة في منطقة جبيل (مركز قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان)، أنها اكتشفت إصابة 10 من العاملين فيها، بعد إجراء الفحوصات المخبرية لهم، بعد تواصلهم مباشرة مع أحد المرضى المصابين.





وأوضحت أن جميع العاملين الذين شخصوا بإصابتهم لم يظهروا أية عوارض مرتبطة وهم في صحة جيدة، وقد تم استقبالهم في قسم جهز لهم خصيصا وتم عزله نهائيا عن المستشفى، وتتم مرافقتهم ومتابعتهم من قبل فريق طبي وتمريضي خاص طوال فترة حجرهم الصحي.



