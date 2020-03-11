قبل العاصفة.. 8 إجراءات من وزارة الصحة لمواجهة موجة الطقس السيئ

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة.





وقررت الوزيرة ٨ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ تتمثل فى..





1- توفير فرق الانتشار السريع المركزية بكل محافظة.





2- التأكد من جاهزيه الاطقم وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم.





3- تشكيل غرف عمليات بالمديريات موازية لغرفة العمليات المركزية داخل الوزارة برئاسة وكيل وزارة الصحة بكل مديرية، والتي تعمل هي الأخرى على مدار الساعة.





4- تشكيل سريع لفريقً للانتشار السريع من الأطباء مع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة للتدخل بالمناطق الوعرة وذات الطبيعة الجبلية.

5- توجيه مديريات الصحة بالمحافظات بتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية.





6- التشديد على توافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية.





7- زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ إلى الضعف.





8- توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين قطاعات الوزارة المعنية.





يأتي ذلك تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا مـن الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس الجاري.















