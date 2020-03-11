«الديهي» يُشيد باستعدادات الحكومة للطقس السيئ: «منحنى جديد للتعامل مع الأزمات».. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تنبأ لهيئة الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة، وهناك توقعات بسقوط أمطار غزيرة تصل لـ 70 ملي، وتصل لحد السيول في بعض المناطق في سيناء وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر.





وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن العالم أجمع يتنبأ بالطقس على مدار عام كامل، وهناك مواعيد للنوات بالمناطق الساحلية، وهيئة الأرصاد أخطرت بوجود طقس سيء للغاية اعتبارًا من الغد وحتى السبت المقبل.



