العاصفة تبدأ اليوم.. الري تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ.. فيديو

قالت إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إن مصر تتعرض إلى حالة من التغيرات المناخية التي يشهدها العالم بأكمله.





وأضافت إيمان سيد في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" لا تستطيع أي دولة منع أي ضرر ناتج عن كوارث أو ظواهر طبيعية.





وتابعت :" نتخذ إجراءات لتقليل الضرر، والعاصفة تبدأ اليوم على المناطق الصحراوية غرب البلاد وتصل القاهرة غدا بداية من الثانية عشرة ظهرا".





وأكملت إيمان سيد:" تنحصر الأمطار بداية من يوم الأحد المقبل "، مضيفة:" تم إنشاء منشآت لتجميع مياة الأمطار على مدار الـ 3 سنوات الماضية وتكلفتها 3 مليارات جنيه".



