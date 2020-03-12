أخبار الفن | رد غامض من عمر كمال على ارتباطه بـ الراقصة جوهرة.. محمود حجازي وزوجته أسما شريف منير يستعدان للعاصفة بهذه الطريقة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





بعد شائعة ارتباطه بالراقصة جوهرة .. رد غامض من عمر كمال





حرص «صدى البلد» على التأكد من الشائعات التي اجتاحت السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، بعد ما تداول نشطاء أخبارًا حول ارتباط المطرب عمر كمال، والراقصة جوهرة.





شاهد.. محمود حجازي وزوجته أسما شريف منير يستعدان للعاصفة بهذه الطريقة





نشر الفنان محمود حجازي صورة له مع زوجته أسما شريف منير وهما يرتديان ملابس لشخصيات كرتونية وعلى استعداد لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية والعاصفة التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية غدا.





بملابس المنزل.. صورة قديمة لـ أصالة تثير جدل رواد مواقع التواصل





تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لاسيما انستجرام، صورة نادرة للفنانة السورية أصالة نصري، ظهرت فيها مرتدية ملابس المنزل (بيجاما)، مع ماكياج بسيط، حيث أثارت هذه الصورة جدلًا واسعًا بين النشطاء.





بعد شفائها من كورونا .. لجين عضاضة تثير الجدل بإطلالة جريئة





نشرت المذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية لجين عضاضة، صورة جديدة عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة جريئة في أول ظهور لها بعد إعلان شفائها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، وأعلنت شفاءها من فيروس كورونا.





إليسا تطالب بإغلاق حدود لبنان بسبب فيروس كورونا





نشرت الفنانة إليسا تغريدة عبر حسابها على تويتر تطالب فيها بإغلاق الحدود اللبنانية بسبب إنتشار فيروس كورونا.