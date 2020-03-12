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محافظات

غرفة عمليات مستمرة لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة في بورسعيد

الخميس 12/مارس/2020 - 12:38 ص
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، توجيهاته، إلى رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة؛ لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.


كان ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.


كما وجه محافظ بورسعيد بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأجواء الجوية ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياه في مختلف الأحياء فور تساقط الأمطار.


كما شدد اللواء عادل الغضبان على قيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة وسرعة تصريف مياه الأمطار أولا بأول وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.

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