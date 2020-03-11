مبعوث منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة تحول كورونا إلى وباء.. فيديو

كشفت الدكتورة مها الرباط مبعوث منظمة الصحة العالمية لمكافحة كورونا ، حقيقة تحول فيروس كورونا لوباء عالمي، مؤكدة أن عدد المصابين أقترب من 120 ألف حالة حول العالم.





وأضافت الرباط، خلال مداخلة هاتفية الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم عقد مباحثات كثيرة اقامتها المنظمة قبل الاعلان أن كورونا وباء ، متابعة أن أعلنوا هذا الأمر بعد التطور الكبير خلال الفترة الأخيرة بشأن فيروس كورونا.





وأكملت مبعوث منظمة الصحة العالمية لمكافحة كورونا، أن هذا الفيروس يمكن احتواؤه وتقليل سرعة انتشاره في حال الالتزام بالتحذيرات وعمل إجراءات مكافحته، مضيفة أن إعلان كورونا كوباء عالمي لما يمثله كمشكلة عالمية.









ويذكر أنه أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".









وبحسب المنظمة، فقد تضاعف في الأسبوعين الأخيرين عدد الإصابات بالفيروس خارج الصين 13 مرة، كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء ثلاث مرات.



