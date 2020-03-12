تخدم المجتمع..عميد زراعة عين شمس يقترح اسما جديدا للكلية

اقترح الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة

، اسم جديد لـ كلية زراعة وهو "علوم الحياة "بناء على ما تقدمه كلية الزراعة من خدمات كثيرة تهم المجتمع.













وأضاف جلال فى تصريحاته لـ صدي البلد أنه تقدم باسم جديد لكلية الزراعة إلى رئيس الجامعة بتغيير اسم الكلية منوها إلى أن كلية الزراعة تضم خمسة عشر قسمًا هم " قسم الإنتاج الحيواني، وقسم أمراض النبات، وقسم الاقتصاد الزراعي، وقسم الهندسة الزراعية، وقسم إنتاج الدواجن، وقسم علوم الأغذية، وقسم علوم الأراضي، بالإضافة إلى قسم إنتاج المحاصيل، وقسم المجتمع الريفى والإرشاد الزراعى، وقسم وقاية النبات، وقسم المحاصيل، وقسم البساتين، وقسم النبات الزراعى، وقسم الكيمياء الحيوية الزراعية، وقسم الميكروبيولوجيا الزراعية، وقسم الوراثة.



