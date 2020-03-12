بدون مصدر دخل.. عوض يشكو من عدم صرف معاش تكافل وكرامة

استغاث المواطن عوض سامي بدير محمد متولى من عزبة الترزى التابعة لقرية الجرايدة مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر استفادته من معاش تكافل وكرامة.





ويقول فى رسالته: قدمت إلى مكتب الشئون بالشطوط وأتممت كل الأوراق لكى أستفيد من مشروع تكافل وكرامة، وبالفعل تم عمل الأوراق اللازمة، والتى تثبت أحقيتى فى المعاش منذ عام 2017.

وأضاف: أنا لست موظفا فى أى مصلحة حكومية، ولا أمتلك أرض زراعية لتساعدنا فى المعيشة وإلى الآن انتظر الرد على المعاش.

للتواصل مع الشاكى : 01002953072





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



