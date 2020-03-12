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رياضة

أتلتيكو مدريد يصدم ليفربول ويسجل الهدف الأول

الخميس 12/مارس/2020 - 12:09 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
سجل ماركوس لورينتي، لاعب أتلتيكو مدريد، الهدف الأول لفريقه، في شباك مضيفه ليفربول، في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز "لورينتي"، الهدف الأول لـ الأتلتي في الدقيقة 97، بعد خطأ فادح من أدريان حارس ليفربول، لتصل الكرة لـ لورينتي الذي وضعها في شباكه، معلنًا الهدف الأول لأتلتيكو مدريد.

يُذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، انتهت بفوز نادي أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، سجله اللاعب ساؤول نيجيز.

وتشير النتيجة لتقدم ليفربول 2-1، وإذا استمرت النتيجة بهذا الشكل، يتأهل أتلتيكو مدريد للدور القادم.

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