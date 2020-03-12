مجلس الشيوخ يوافق على تقرار تقييد سلطات الحرب لـ ترامب

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس"، على تمرير قرار نهائي بتقييد سلطات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شن حرب على إيران.





وأصدر مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء، قرارًا يحد من سلطات ترامب في شن حرب ضد إيران.





وفي وقت سابق من هذا العام، مرر مجلس النواب نسخة غير ملزمة. لكن مجلس الشيوخ أصدر نسخة أكثر قوة، والتي وافق عليها مجلس النواب الآن أيضًا.





ومرر القرار مجلس النواب يوم الأربعاء بأغلبية 227 صوتًا مقابل 186 ضده ، وسوف ينتقل الآن إلى البيت الأبيض ، حيث من المتوقع أن يستخدم ترامب حق النقض "الفيتو" ضده.



