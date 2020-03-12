AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مجلس الشيوخ يوافق على تقرار تقييد سلطات الحرب لـ ترامب

الخميس 12/مارس/2020 - 12:12 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس"، على تمرير قرار نهائي بتقييد سلطات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شن حرب على إيران.

وأصدر مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء، قرارًا يحد من سلطات ترامب في شن حرب ضد إيران. 

وفي وقت سابق من هذا العام، مرر مجلس النواب نسخة غير ملزمة. لكن مجلس الشيوخ أصدر نسخة أكثر قوة، والتي وافق عليها مجلس النواب الآن أيضًا.

ومرر القرار مجلس النواب يوم الأربعاء بأغلبية 227 صوتًا مقابل 186 ضده ، وسوف ينتقل الآن إلى البيت الأبيض ، حيث من المتوقع أن يستخدم ترامب حق النقض "الفيتو" ضده.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشروع قانون أمام الكونجرس لوقف العمليات العسكرية ضد إيران

مجلس النواب الأمريكي يناقش قانونا لمنع ترامب من الحرب ضد إيران

أول تعليق من البيت الأبيض على قرار مجلس النواب بالحد من صلاحيات ترامب العسكرية

ترامب يستخدم الفيتو.. تعرف على قانون ضرب العراق عسكريا قبل تصويت الكونجرس عليه

ترامب يهدد الكونجرس الأمريكى بـ كارت الفيتو.. فيديو

ترامب يدعو الكونجرس لرفض قرار يقيد صلاحياته بشأن الحرب على إيران

ترشيحاتنا

نصائح هامة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غير المستقر الأيام القادمة .. شاهد

كورونا يضرب يوفنتوس.. روجاني يعلن إصابته بالفيروس

إنذار.. وزير الأوقاف يكشف علاقة فيروس كورونا بيوم القيامة

أهم الأخبار.. عاصفة التنين تضرب البلاد والأرصاد تحذر.. رسائل وزير التعليم لـ الماميز

سقوط مدوٍ في الأنفيلد.. ليفربول يودع دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد

الصحة العالمية تصدم الجميع.. كورونا تحول لـ وباء عالمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجعهما عن الطلاق.. 20 صورة تبرز جمال زوجة على ربيع .. شاهد

بعد غيابها سنوات.. شاهد.. إطلالات جيهان فاضل في عيد ميلادها الـ 51

مصطفى شعبان: محمود حميدة فارس حقيقي وتكريمي من الأقصر للسينما الإفريقية شرف.. فيديو