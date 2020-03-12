AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأرصاد تحذر: المنازل القديمة ستنهار في أمطار الغد.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 12:13 ص
طقس سيئ
طقس سيئ
Advertisements
عادل نصار
أطلق الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد السابق، تحذيرًا عاجلًا بشأن تأثير موجة الطقس السيء والتي من المتوقع أن تحدث يومي الخميس والجمعة.

وقال "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة مساءً"، والمذاع عبر الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، إن الأمطار شديدة الغزارة والتي من المتوقع أن تتعرض لها البلاد ستؤدي لنتائج غير محمودة ومنها قد يحدث انهيار المنازل القديمة، مضيفا أن مصر دخلت بالفعل في موجة الطقس السيئ وبنشاط رياح على جنوب البلاد وسيناء وسقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق في القاهرة الكبرى.

وحذّر رئيس هيئة الأرصاد السابق، المواطنين من تبعات موجة الطقس السيء والسير بجوار لوحات الإعلانات خشية التعرض للقتل كونها معرضة للسقوط، مطالبًا المواطنين عدم الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة.

وأكد "عبد العال"، أن تساقط الأمطار سيكون أكبر من قدرة شبكة الصرف على استيعابها الأمر الذي يتسبب في تراكم مياه أمطار كثيف في الطرق والشوارع.
 
ويُذكر أنه خرجت الهيئة العامة للأرصاد ببيان، توقعت فيه أن يشهد غدًا الخميس حالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على كافة الأنحاء، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة على ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضًا طقس داﻓﺊ  ﻧﻬﺎرًا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼً، وأمطار ﻏﺰﻳﺮة ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧًﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ﻣﻌﺘﺪل  ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼً، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻣﻊ ﻧﺸﺎط ﻟﻠﺮﻳﺎح ﻳﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮسط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طقس سئ في الدقهلية.. صيادو المنزلة يمتنعون عن الإبحار بسبب الرياح

حلاوة شمسنا.. طقس مشمس وجو معتدل يسود كافة أنحاء محافظة أسوان

حلاوة شمسنا.. جو معتدل ونهار هادئ يسود الوادي الجديد | صور

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 - 1 - 2020 .. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15 - 1 - 2020 .. فيديو

السقعة مستمرة..الأرصاد: أمطار على البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة ليلا

ترشيحاتنا

الزمالك يغلق أبواب النادي أمام أعضائه

طارق شوقي : تخصيص موقع للدراسة من المنزل في حالة الطوارئ

إكرامي يكشف موقف شريف من الرحيل عن الأهلي

5 أسباب وراء التعادل الأول للأهلي بـ الدوري المصري

إبراهيم سعيد: إكرامي كان سبب رحيلي عن الأهلي

اللعب اشتغل .. تعليق نارى من فرج عامر على مباراة الاهلى وسموحة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجعهما عن الطلاق.. 20 صورة تبرز جمال زوجة على ربيع .. شاهد

بعد غيابها سنوات.. شاهد.. إطلالات جيهان فاضل في عيد ميلادها الـ 51

مصطفى شعبان: محمود حميدة فارس حقيقي وتكريمي من الأقصر للسينما الإفريقية شرف.. فيديو