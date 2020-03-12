الأرصاد تحذر: المنازل القديمة ستنهار في أمطار الغد.. فيديو

أطلق الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد السابق، تحذيرًا عاجلًا بشأن تأثير موجة الطقس السيء والتي من المتوقع أن تحدث يومي الخميس والجمعة.





وقال "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة مساءً"، والمذاع عبر الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، إن الأمطار شديدة الغزارة والتي من المتوقع أن تتعرض لها البلاد ستؤدي لنتائج غير محمودة ومنها قد يحدث انهيار المنازل القديمة، مضيفا أن مصر دخلت بالفعل في موجة الطقس السيئ وبنشاط رياح على جنوب البلاد وسيناء وسقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق في القاهرة الكبرى.





وحذّر رئيس هيئة الأرصاد السابق، المواطنين من تبعات موجة الطقس السيء والسير بجوار لوحات الإعلانات خشية التعرض للقتل كونها معرضة للسقوط، مطالبًا المواطنين عدم الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة.





وأكد "عبد العال"، أن تساقط الأمطار سيكون أكبر من قدرة شبكة الصرف على استيعابها الأمر الذي يتسبب في تراكم مياه أمطار كثيف في الطرق والشوارع.

ويُذكر أنه خرجت الهيئة العامة للأرصاد ببيان، توقعت فيه أن يشهد غدًا الخميس حالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على كافة الأنحاء، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة على ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضًا طقس داﻓﺊ ﻧﻬﺎرًا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼً، وأمطار ﻏﺰﻳﺮة ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧًﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ﻣﻌﺘﺪل ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼً، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻣﻊ ﻧﺸﺎط ﻟﻠﺮﻳﺎح ﻳﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮسط.



