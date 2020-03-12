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مرأة

بعد نقلها إلى المستشفى.. تعرف على أعراض مرض ابنة أحمد زاهر

الخميس 12/مارس/2020 - 05:06 ص
ابنة أحمد زاهر
ابنة أحمد زاهر
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هاجر هانئ
حرص الفنان أحمد زاهر على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور برفقة ابنته "ملك" داخل أحد المستشفيات.

وعلق احمد زاهر على الصور، "حمدالله علي سلامتك يا بنت قلبي و بنت عمري حمدالله علي سلامتك يا ملوكتي و ان شاء الله هاتبقي زي الفل أزمه و عدت الحمدلله المراره وشيلناها الحمدلله يارب يبعد عنك اي مرارة في حياتك يا حبيبتي و يحلي ايامك كله".


وفى هذا السياق، كشف موقع ونشر موقع "health line"، عن أبرز الأعراض التي تنذر بالإصابة بالتهابات المرارة وهي تشمل:

- أكثر الأعراض الشائعة عن التهابات المرارة وهو الألم، يحدث هذا الألم عادة في الجزء الأيمن من الجزء العلوي من البطن، حيث يمكن أن تكون خفيفة ومتقطعة ، أو يمكن أن تكون شديدة ومتكررة، في بعض الحالات ، يمكن أن يبدأ الألم بالانتشار إلى مناطق أخرى من الجسم ، بما في ذلك الظهر والصدر.

- الغثيان والقيء من الأعراض الشائعة لجميع أنواع مشاكل المرارة.

- قشعريرة أو حمى غير مفسرة قد تشير إلى أن لديك بعض الالتهابات في المرارة خاصة اذا اجتمعت مع احد الاعراض

- الإصابة بالإسهال ووجود أكثر من أربع حركات للأمعاء في اليوم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قد يكون علامة على الإصابة بمشاكل في المرارة.

- قد يكون لون البشرة الصفراء أو اليرقان علامة على كتلة أو حجر في القناة الصفراوية الشائعة ،القناة الصفراوية الشائعة هي القناة التي تؤدي من المرارة إلى الأمعاء الدقيقة.

- وجود براز بلون أخف و البول الداكن هي علامات محتملة لوجود بعض المشاكل في المرارة.
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