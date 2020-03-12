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فن

نجوم الفن يدعمون أحمد زاهر بعد إجراء ابنته ملك عملية استئصال المرارة

الخميس 12/مارس/2020 - 06:48 ص
احمد زاهر
احمد زاهر
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مصطفى كرم
حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم الدعم للفنانة ملك احمد زاهر بعد تعرضها لوعكة صحية أدت إلى إجراء عملية استئصال مرارة.


ونشر أحمد زاهر، عبر حسابه بـ "إنستجرام"، مجموعة من الصورة لابنته الكبيرة ملك وهي على السرير داخل المستشفى وعلق عليها قائلا "حمدالله علي سلامتك يا بنت قلبي و بنت عمري حمدالله علي سلامتك يا ملوكتي و ان شاء الله هاتبقي زي الفل أزمه و عدت الحمدلله المراره وشيلناها الحمدلله يارب يبعد عنك اي مراره في حياتك يا حبيبتي و يحلي ايامك كلها".
 

وانهالت التعليقات من الفنانين وجاء تعليق زينه" حبيتي الف سلامة عليها يارب " و علقت روجينا" الف سلامة عليها يا احمد ربنا يتم شفاها ومتشوفش فيهم اي شر ".


بينما علقت هنا الزاهد" سلامتها الف سلامه يا ملوكه القمر "  وعلقت ايمان العاصي قائله" سلامتك حبيبتي الف سلامة" وعلقت منه فضالي قائله " سلامتها الف مليون سلامة ".


ويشارك أحمد زاهر في بطولة مسلسل "البرنس"مع محمد رمضان، نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلى.

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