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فن

مي كساب تنعى سامح العجمي

الخميس 12/مارس/2020 - 07:18 ص
سامح العجمى
سامح العجمى
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أحمد إبراهيم
كتبت الفنانة مى كساب، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تنعى فيه الشاعر الكبير سامح العجمى الذى وافته المنية منذ ساعات قليلة. 

وقالت مى كساب "الشاعر الكبير سامح العجمي كتبلي غمض عينيك وخد كل شيء وخانه اليك في ذمة الله أسألكم الفاتحه والدعاء". 


سامح العجمي، اسمه الحقيقي عبد السلام مصطفى عبد السلام، وهو من مواليد 22 من شهر أبريل عام 1966، وانضم لجمعية المؤلفين والملحنين في 19 من شهر مارس لعام 2001، وقدم خلال مسيرته ما يقرب من 200 أغنية أبرزهم "الحلو حلو" مع ايهاب توفيق، و"حبيبي" مع باسكال مشعلاني، ودويتو"غزالي" مع حميد الشاعري ومصطفى قمر، وأغنية "يا شمس غيبي" مع اميرة.

كما قدم عددا هائلا من الأغنيات مع الفنان مصطفى قمر ابرزهم "عايشين" و"طال الليل" و"السود عيونه" و"البيانولا"، وقدم أغنيتين مع سميرة سعيد وهما "روحي" و"ليلة حبيبي" وقدم أغنية "سيدي منصور" مع صابر الرباعي، و"أم الخدود" مع محمد منير، وأغنيات فيلم "السلم والثعبان" كاملة مع خالد سليم.

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