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محافظات

بدء الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من الشوارع بالقليوبية.. صور

الخميس 12/مارس/2020 - 07:54 ص
سيارات لشفط مياه
سيارات لشفط مياه الأمطار
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إبراهيم الهوارى

بدأت الوحدات المحلية ومجالس المدن بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع شركة المياه فى الدفع بالسيارات لشفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين العامة وأسفل الكباري والأنفاق حتى لا تعوق الحركة المرورية وسير المواطنين.


وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، إنه تم الدفع بأكثر من 45 سيارة وشفاطا للتعامل مع مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة.


وأكد مجاهد أن الشركة رفعت حالة الطوارئ طوال لمواجهة تقلبات الطقس السيئ وسقوط الأمطار على شوارع المحافظة، مشيرا إلى أن هناك خطة لدى الشركة بالتنسيق مع المحافظة والأحياء للدفع بسيارات شفط في أماكن تجمعات مياه الأمطار، وكذلك مطالع ومنازل الكباري لتجنب تعطل حركة المرور.


واضاف انه عقد اجتماعا موسعا برؤساء القطاعات ومديري العموم ومديري الأفرع بالشركة وذلك للاستعداد لمواجهة حالة الطقس السئ مؤكدا علي ضرورة نشر وتجهيز المعدات وسيارات الكسح والشفاطات والطلمبات المحمولة والبدالات وتجهيز المولدات للاستعانة بها خلال أعمال رفع مياه الأمطار وذلك اعتبارا من اليوم في كافة المناطق المحددة طبقا لخطة الطوارئ المعدة لمواجهة اخطار الامطار والسيول.


وأشار مجاهد الي ضرورة مراجعة تطهير بالوعات صرف الامطار بالانفاق والشوارع الرئيسية والطلمبات الموجودة بالانفاق بالتنسيق مع رؤساء المدن.


وأصدر مجاهد توجيهاته بتشكيل غرفة عمليات خلال الأيام القادمة علي مدار السلعة لمتابعة الموقف والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.


وكانت حالة من الطقس السيئ ضربت محافظة القليوبية، حيث شهدت المحافظة سقوط أمطار على قرى ومدن المحافظة، مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية فى الشوارع والطرقات.


من جانبها، أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ، وأصدر محافظ القليوبية عبدالحمد الهجان توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار حتى لا تعوق حركة المرور وسير المواطنين.

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