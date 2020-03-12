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أخبار العالم

رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يحذر من عدوى هائلة محتملة بـ كورونا المستجد في العاصمة

الخميس 12/مارس/2020 - 08:16 ص
رئيس الوزراء الكوري
رئيس الوزراء الكوري الجنوبي
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أ ش أ
أعرب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونج سيه-جيون، اليوم الخميس، عن قلقه من حدوث "عدوى هائلة" محتملة بكوفيد-19 في العاصمة سول والأماكن المتاخمة لها، داعيا إلى تعزيز مجهودات الحجر الصحي.
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات المؤكدة المرتبطة بمركز اتصالات في سول إلى 100 حالة، في أكبر عدوى جماعية بالفيروس بالعاصمة والمناطق المحيطة بها، حيث يعيش 2.5 مليون نسمة.

وعبر رئيس الوزراء جيونج سيه-جيون -حسبما نقلت وكالة الانباء الكوريةالجنوبية /يونهاب/-عن قلقه من حدوث "عدوى هائلة" محتملة بالفيروس في سول والمناطق القريبة، حيث يتمركز أكثر من نصف سكان البلاد.

وأضاف -في اجتماع حكومي حول فيروس كورونا المستجد- "علينا التركيز على قدرات الحجر الصحي لمنع حدوث عدوى جماعية واحتواء انتشار الفيروس.".

ودعا رئيس الوزراء الحكومة المركزية والحكومات المحلية والقطاع الطبي إلى التصرف بشكل فعال وسريع لاحتواء تفشي الفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم أمس الأربعاء أن كوفيد-19 تحول لوباء عالمي.
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