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فن

أنانية وخرابة بيوت.. نجمات هاجمن أنغام بسبب زواجها من أحمد إبراهيم

الخميس 12/مارس/2020 - 09:01 ص
انغام واحمد ابراهيم
انغام واحمد ابراهيم وياسمين عيسى
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شروق ابراهيم
انفصلت الفنانة أنغام عن زوجها الموزع الموسيقي الشهير احمد ابراهيم بعد مرور عام ونصف على زواجهما،  بعد نشر " إبراهيم" صورة لزوجته الاولى ياسمين عيسى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ووصفها بـ "بنت الاصول ومراتي وام ولادي". 

وكانت تلك الزيجة سببًا في فتح مجال جديد للعداء بين أنغام وعدد من نجمات الفن والإعلام وكان في مقدمتهن أصالة التي أعربت عن سعادتها بخبر انفصال انغام واحمد ابراهيم في تغريدة تقول فيها :" الله الله ". 

كانت اصالة رفضت تلك الزيجة وقطعت علاقتها بـ انغام ووصفتها بـ" خرابة البيوت" في اكثر من حوار إعلامي، بسبب زواجها من أحمد إبراهيم المتزوج من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، زوج أصالة السابق. 

وشنت الإعلامية بسمة وهبة هجوما حادا على الفنانة أنغام وقالت بسمة خلال برنامجها على قناة "اون تى فى" : انها مطربة قدر نجاحها الكبير قدر ما لديهما من ازمات ومشاكل والسبب الرئيسي فى ذلك انانيتها والمقربين منها عانوا كثيرا من انانيتها. 

وأضافت بسمة قائلة : "تقع فى نفس الأزمة العاطفية وبالتحديد استهتارها بالمشاعر والزواج السريع والذى ايضا ينتهى بسرعة ويسبب صدمة لجمهورها". 

أما الإعلامية ريهام سعيد فكان تعقيبها على خبر انفصال انغام واحمد ابراهيم :"ما بني على باطل فهو باطل". 
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