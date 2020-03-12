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أخبار العالم

تحذير.. أول تعليق من أوروبا على قرار ترامب تعليق السفر إليها

الخميس 12/مارس/2020 - 09:02 ص
أول تعليق من أوروبا
أول تعليق من أوروبا على قرار ترامب تعليق السفر إليها
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دعاء أبوهشيمة
حذر المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، من مخاطر اقتصادية جسيمة في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق رحلات السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة.

ووفقا لـ "العربية الانجليزية"، قال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي سيقيم اليوم، الخميس، حظر السفر الذي فرضه ترامب على أوروبا، مضيفا: "يجب تجنب الاضطراب الاقتصادي".

وجاءت تغريدة ميشيل، الذي ينسق الإجراءات التي يتخذها قادة الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، بعد قرار اتخذه ترامب بين عشية وضحاها بتعليق السفر من أوروبا - باستثناء بريطانيا- إلى الولايات المتحدة لمدة 30 يوما، في محاولة لوقف انتشار الفيروس التاجي الجديد.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، أنه أصدر  قرارا بوقف السفر من وإلى أوروبا لمدة شهر، اعتبارا من ليل الجمعة؛ في محاولة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال ترامب،  خلال مؤتمر صحفي بثه البيت الأبيض: "من أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول إلى شواطئنا، سوف نعلّق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة للأيام الثلاثين المقبلة، القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى  أنها سجلت انخفاضا في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية.

ولفت إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى الإجراءات التي تم اتخاذها.

وأضاف ترامب، أن الخطر جراء فيروس كورونا يظل متدنيا جدا في الولايات المتحدة، مبينًا أن الولايات المتحدة خصصت أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن قرار حظر السفر إلى أوروبا لا يشمل بريطانيا، مضيفًا "ما يحدث بسبب فيروس كورونا ليس أزمة مالية".
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