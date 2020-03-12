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أخبار العالم

كورونا يضرب السياحة التركية.. تفاصيل

الخميس 12/مارس/2020 - 11:23 ص
تركيا
تركيا
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قسم الخارجي
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن السلطات التركية اقترحت رسميًا تأجيل موعد بدء الموسم السياحي في البلاد لمدة شهر واحد، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل في العالم. 

يأتي ذلك بعد الإعلان عن أول حالة للإصابة بفيروس كورونا في تركيا في 10 مارس.

وقالت السلطات إنها توقعت دخول فيروس كورونا إلى البلاد، وأضافت أنها تفضل أن تؤجل موعد بدء الموسم السياحي في تركيا إلى نهاية أبريل.


وأعلنت السلطات التركية، مساء الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب وكالة "أناضول"، التركية، قال فخر الدين كوجه، وزير الصحة التركي إن المريض قيد الحجر الصحي التام في الوقت الحالي.

وأضاف أن المصاب بفيروس كورونا حالته الصحية العامة جيدة، ولقد تم وضع أفراد عائلته وكل المحيطين به تحت الملاحظة.

وتتهم السلطات التركية بالتعتيم على الحجم الإصابات الحقيقي بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، في الوقت الذي تحاصر فيه تركيا جغرافيا بدول تشهد تفشيا للفيروس، خاصة إيران.

وكان صرح في وقت سابق من يوم الثلاثاء بأنه يرجح وصول فيروس كورونا الجديد إلى تركيا على الرغم من عدم تسجيل إصابات.
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