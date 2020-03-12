بلد عائم على البترول.. غينيا الاستوائية تستقطب كبار المستثمرين فى العالم...صور

تتميز غينيا الاستوائية بـ بالزراعة حيث يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الإنتاج الزراعي، حيث كان الكاكاو والبن والأخشاب هي مجالات الاقتصاد الرئيسية ومصدر العملة الصعبة، كما تشمل المحاصيل الغذائية الرئيسية الموز والبطاطا الحلوة، وتتوافر منتجات محلية مثل الكاكاو حيث يصدر منه حوالي 90% وهذه النسبة تأتي من بيوكوـ كما أن مهنة صيد الأسماك تنتشر وخاصة حول الجزر.





تقع فى غرب أفريقيا الدولة الأفريقية الوحيدة التى هي الإسبانية لغتها الرسمية، انها دولة غينيا الاستوائية والتى تعد أصغر دول القارة مساحة، حيث تحدها الكاميرون من الشمال والجابون من الشرق والجنوب ومن الغرب خليج غينيا، حيث جاء اسمها نسبة إلى موقعها فى خليج غينيا، سكانها أغلبهم من مجموعة البيوكو، وأكثرهم من البوبي والفيرناندينوس، أكبر المجموعات العرقية في جمهورية غينيا الاستوائية، ثم يأتي الريو موني.تضم غينا الاستوائية93% من السكان مسيحيين بينهم 87% من الكاثوليك وأقلية ومن البروتستانت ومذاهب أخرى، و 5% يتبعون ديانات محلية، 2% مسلمون وبهائيون.وفينا يخص الثروة المعدنية، تذخر غينيا الاستوائية بالمعادن والثروات الطبيعية حيث خام الحديد والتيتانيوم والمنجنيز واليورانيوم والذهب غير المستخلص، هذا بالإضافة إلى البترول حيث يمثل أكبر قطاعات التصدير بنسبة 90%، لذلك تجعل تلك الثروات من غينيا الاستوائية واجهة استثمارية لكبار رجال الاعمال والدول العظمي ، حيث أنها رابع أكبر دولة مستقطبة للاستثمار الأمريكي في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بعد جنوب أفريقيا ونيجيريا وأنجولا، وذلك نتيجة اكتشافات البترول.