هلع بين البحارة.. غرق مركب بنادي الرياضات البحرية في الغردقة

أجبرت شدة الرياح المراكب واللنشات السياحية المتواجدة بالموانئ المختلفة على الخروج والابحار بعيدا خشية تحطمها بعد ارتفاع منسوب الموج وشدة الرياح الجنوبيه حيث تسببت شدة الرياح فى غرق مركب بنادى الرياضات البحرية.









وتسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، في وقف جميع رحلات الغطس والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر، وألغيت جميع رحلات اللنشات السياحية المتجهة لمناطق الغوص والشعاب المرجانية وشواطئ الجزر البحرية.









وأبلغت الأجهزة الأمنية المختصة إشارة لمختلف مراكز الغوص بأن حالة الجو بالبحر الأحمر غير مستقرة والأمواج مرتفعة وسرعة في الرياح، بالإضافة إلى العاصفة الترابية.







