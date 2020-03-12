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أخبار العالم

النمسا تسجل أول حالة وفاة بـ فيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 12:33 م
النمسا تسجل أول حالة
النمسا تسجل أول حالة وفاة بـ فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات النمساوية اليوم، الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في العاصمة فيينا، وذلك منذ ظهوره في البلاد في أواخر يناير الماضي.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس القاتل في النمسا حتى الآن 302 شخصا؛ فيما تعافى 4 أشخاص من بينهم.

وسجلت السلطات الصحية النمساوية، في 26 يناير أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى مواطنة صينية بالعاصمة "فيينا"حيث كانت تعمل مضيفة طيران وكانت في مدينة ووهان.

ومؤخرا، قررت النمسا وقف جميع القطارات من وإلى إيطاليا كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس.

كما قررت ايضا، وضع حظر على المسافرين القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب تفشي فيروس كورونا فى إيران.
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