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فن

إيرادات فيلم The Invisible man حول العالم

الخميس 12/مارس/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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شروق ابراهيم
حقق فيلم الرعب الأمريكي The Invisible man إيرادات بلغت 104 ملايين دولار أمريكي بعد مرور 3 أسابيع على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية. 

وفي لائحة موقع Box Office Mojo في الولايات المتحدة الامريكية حصد الفيلم 56 مليون دولار امريكي اما في باقي دول العالم 48 مليون دولار.

وتدور أحداث الفيلم عند وفاة زوج سيسيليا ويترك لها ثروته تشك في أن وفاته كانت مجرد خدعة بينما تتحول سلسلة من المصادفات إلى الفتاكة و تعمل سيسيليا لإثبات أنها تطارد من قبل شخص لا يمكن لأحد رؤيته.

الفيلم من بطولة اليزابيث موس،اوليفير جاكسون، الديس هودجي، ستورم ريد.

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