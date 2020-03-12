مكياج ناعم .. إيمي طلعت زكريا تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وهي تستعرض جمالها.





وعلقت على الصورة: "احرص على استبقاء الحياة وهج الشكر في قلبك، ولا تطفئه برماد الاعتياد، فتطفئ فيك الحياة".





وخطفت الأنظار بالمكياج الناعم، معتمدة على الألوان الزاهية، حيث استخدمت اللون البينك الفاتح في الشفاة، وايشادو باللون البينك، وتحديد عيناها بالكحل الأسود والماسكرا والآيلانير، مع وضع العدسات اللاصقة لتبرز جمال عيناها.





واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، فتركته منسدلا على كتفيها دون تكلف.



