ماحدش ينزل.. مدبولي: قرار الإجازة ساعد في التعامل مع مياه الأمطار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قرار الإجازة للمدارس والجامعات والعاملين بالدولة والقطاع العام والخاص جاء ليتيح للعاملين في كل أجهزة الدولة فرصة التحرك لرفع كميات المياه التي تسببت بها الأمطار، مشيرًا إلى أن هذا القرار ساعد كثيرا في السيطرة على الأمر، مناشدًا المواطنين تجنب النزول اليوم وغدا حتى يتم التعامل مع كميات المياه، وأن يبتعدوا عن أعمدة الإنارة.





وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات خلال تواجده بغرفة عمليات مجلس الوزراء لمتابعة حالة الطقس، أن الأمر يتم متابعته على مدار الساعة، مقدمًا التحية والشكر للعاملين بأجهزة الدولة، فهم متواجدون لخدمة الشعب المصري، وكل الوزارات والمحافظين متواجدون في مكاتبهم، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه العاملين في شركات المياه وكميات المياه التي يتم سحبها، بالإضافة إلى غرفة العمليات التي تعمل منذ يومين لمتابعة هذه الأزمة.





وأشار إلى أن الحكومة استعدت جيدًا وتم توفير معدات إضافية، فضلًا عن مساعدة القوات المسلحة بالمعدات والشرطة متواجدة بالشوارع في جميع الأماكن لضمان سهولة المرور.





وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الطقس هو جديد على مصر والتغييرات الجوية بدأت تؤثر على حالة الطقس في مصر، فليس من العيب أن نتخذ إجراءات لأننا لم نتعود على هذه الكمية من المياه، وسيتم أخذها في الاعتبار خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك تحرك استباقي لكي لا يحدث مشكلة.



