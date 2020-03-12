رغم كورونا والطقس.. السائحون يستمتعون بالمعالم والمناطق الأثرية في أسوان

شهدت محافظة أسوان اليوم، الخميس، انتظام حركة الأفواج السياحية والزائرين والسائحين لزيارة المعالم والمناطق الأثرية والسياحية داخل نطاق عاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية، وذلك على الرغم من حالة الطقس وتقلبات الأحوال الجوية التى تشهدها مختلف أنحاء محافظات الجمهورية.

وتأتى هذه الزيارة للأفواج السياحية للمناطق الأثرية للاستمتاع بالطبيعة الخلابة وعظمة الحضارة والآثار الشامخة والطقس المعتدل والشمس المشرقة على أفضل المقاصد العالمية.





من جانبه، أوضح خيرى محمد، رئيس غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بأسوان، أن الحركة السياحية منتظمة لزيارة جميع المناطق والمزارات الأثرية.

فيما تعتبر أبرز المناطق والمزارات الأثرية والسياحية التى يرتادها السائح والزائر لمحافظة أسوان : معابد أبو سمبل، وفيله، وكوم أمبو، وإدفو، بجانب المسلة الناقصة والسد العالى ورمز الصداقة، وقرية غرب سهيل والتى تأتى ضمن أهم مناطق السياحة البيئية والترفيهية، بجانب متحف النيل الوثائقى، ومتحف النوبة.

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