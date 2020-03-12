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أخبار البلد

مواجهة احترافية.. هاني الناظر: طريقة تعامل الدولة مع الطقس السيئ ممتازة

الخميس 12/مارس/2020 - 03:53 م
صدى البلد
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رشا عوني
وجه الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس معهد البحوث سابقا، رسالة شكر للمسئولين ورئيس الوزراء فى التعامل مع ظروف الطقس السيئ. 

وكتب هاني الناظر، على حسابه الخاص على فيسبوك: "كلمة حق يجب أن تقال، طريقة تعامل الحكومة بأجهزتها المختلفة مع هذه التقلبات الجوية سواء قبل حدوثها بالاستعداد الجيد أو من خلال المواجهة الحالية أول بأول ممتازة وبشكل احترافي".

وقال الناظر: "المواجهة تستحق الإشادة والشكر والتقدير لجميع المسئولين بدءًا من رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي وزملائه من الوزراء المختصين ومرورًا بالمسئولين التنفيذين وانتهاء بأصغر عامل في الشارع، شكرا لكم جميعًا".
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